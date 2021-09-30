В Италии назвали зарплату Кокорина в «Фиорентине»

Стала известна зарплата российского нападающего флорентийской «Фиорентины» Александра Кокорина.

Как сообщает Fiorentina.it, Кокорин занимает третье место по зарплате в флорентийском клубе с зарплатой в 1,8 миллионов евро.

Самая высокая зарплата в «Фиорентине» у сербского защитника Николы Миленковича (2,5 миллиона евро в год).

На втором месте по зарплате испанский полузащитник Хосе Кальехон (2,2 миллиона).

В нынешнем сезоне Кокорин провёл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» одержал победу над шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.