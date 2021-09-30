«Спартак» анонсировал матч с «Наполи» роликом с персонажем сериала «Новый Папа»

Пресс-служба московского «Спартака» опубликовала видео, посвященное матчу второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи».

В ролике, опубликованном на официальной странице московского клуба в Twitter показан кардинал Анджело Войелло — персонаж сериалов «Молодой папа» и «Новый Папа».

По сюжету сериала Войелло является болельщиком неаполетанского клуба.

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыгрывает «Мальмё» после первого тайма матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.