«Спартак» анонсировал матч с «Наполи» роликом с персонажем сериала «Новый Папа»
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В ролике, опубликованном на официальной странице московского клуба в Twitter показан кардинал Анджело Войелло — персонаж сериалов «Молодой папа» и «Новый Папа».
По сюжету сериала Войелло является болельщиком неаполетанского клуба.
Watch out, Cardinal Voiello! Spartak is coming 👀#NapoliSpartak | #UELpic.twitter.com/yfKnqMWclL— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) September 29, 2021
Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыгрывает «Мальмё» после первого тайма матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов.