Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Нур-Султане

Короткая ссылка
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Кристину Младенович во втором круге турнира в Нур-Султане (Казахстан).
Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Нур-Султане
  • AP

Матч завершился со счётом 1:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась два часа семь минут.

В следующем круге Потапова сыграет с победительницей пары Зарина Дияс — Ребекка Петерсон.

Ранее Карацев стартовал с победы над Дельбонисом на турнире в Сан-Диего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить