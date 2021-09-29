Потапова пробилась в четвертьфинал турнира в Нур-Султане

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла француженку Кристину Младенович во втором круге турнира в Нур-Султане (Казахстан).

Матч завершился со счётом 1:6, 6:4, 6:3. Встреча продолжалась два часа семь минут.

В следующем круге Потапова сыграет с победительницей пары Зарина Дияс — Ребекка Петерсон.

Ранее Карацев стартовал с победы над Дельбонисом на турнире в Сан-Диего.