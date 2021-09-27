«Автомобилист» в овертайме проиграл «Барысу» в матче КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» в овертайме потерпел поражение от казахстанского «Барыса».
«Автомобилист» в овертайме проиграл «Барысу» в матче КХЛ
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Встреча, проходившая на «Барыс Арене» в Нур-Султане, завершилась со счётом 5:4 (ОТ) в пользу хозяев.

В основное время в составе «Барыса» отличились Даррен Диц, Егор Петухов, Никита Михайлис и Джо Морроу. У гостей результативными бросками отметились Данил Романцев, Джесси Блэкер, Георгий Белоусов и Алексей Макеев. В овертайме решающую шайбу забросил игрок хозяев Якоб Лиля.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Спартак» и добыл пятую победу подряд в КХЛ.

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