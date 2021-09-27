В «Шиннике» рассказали о задержаниях болельщиков во Владимире

Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков прокомментировал задержание болельщиков команды перед матчем ФНЛ-2 с владимирским «Торпедо».

По его словам, «Шинник» действительно привёз больше фанатов, чем планировалось изначально, но во Владимир был также отправлен сотрудник по работе с болельщиками, которого в итоге тоже задержали. Как отметил Кулаков, в «Торпедо» были в курсе, что во Владимир отправится больше людей из Ярославля.

«Вся эта история, что произошла вчера, на наш взгляд, носит запланированный характер. Была установка не пустить ярославцев на стадион. Ссылались на какое-то решение Роспотребнадзора, которое нам не показали. В «Торпедо» неоднократно говорили, что не пустят наших болельщиков на стадион, что, в принципе, у них и получилось», — цитирует Кулакова «Спорт-Экспресс».

Болельщики «Шинника» были задержаны 26 сентября перед матчем ФНЛ-2 во Владимире. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу ярославской команды. В руководстве ФНЛ совместно с «Шинником» на данный момент выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в МВД не стали комментировать задержание болельщиков «Шинника» во Владимире.