Карацев поднялся на 24-ю строчку в рейтинге ATP
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В активе россиянина 2072 балла.
Его соотечественник Даниил Медведев (10 575) продолжает занимать второе место в рейтинге.
Ещё два россиянина — Андрей Рублёв (6130) и Карен Хачанов (1965) — идут на пятой и 27-й позиции соответственно.
Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович (12 133).
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на десятую строчку в обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 27 сентября.