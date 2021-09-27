Карацев поднялся на 24-ю строчку в рейтинге ATP

Российский теннисист Аслан Карацев поднялся на 24-ю строчку в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 27 сентября.

В активе россиянина 2072 балла.

Его соотечественник Даниил Медведев (10 575) продолжает занимать второе место в рейтинге.

Ещё два россиянина — Андрей Рублёв (6130) и Карен Хачанов (1965) — идут на пятой и 27-й позиции соответственно.

Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович (12 133).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поднялась на десятую строчку в обновлённой версии чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA) от 27 сентября.