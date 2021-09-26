«Кристалл» в шестой раз выиграл Кубок России по пляжному футболу

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Санкт-петербургский «Кристалл» переиграл московский «Локомотив» в финале Кубка России по пляжному футболу.
«Кристалл» в шестой раз выиграл Кубок России по пляжному футболу
  • РИА Новости

Встреча, которая прошла в Анапе, завершилась со счётом 4:2 в пользу команды из Северной столицы. Таким образом, «Кристалл» стал шестикратным обладателем Кубка России.

В составе «Кристалла» дубль оформил Егор Ремизов. Также по одному мячу забили Дмитрий Шишин и Датинья.

У «Локомотива» отличились Ян Пелецкий и Станислав Кошарный.

Московский «Спартак» завоевал бронзовые медали турнира. В матче за третье место красно-белые обыграли столичный ЦСКА (3:2).

Ранее сообщалось, что наставник сборной России Михаил Лихачёв вошёл в список претендентов на звание лучшего тренера года по пляжному футболу.

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