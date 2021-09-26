FIL наложила запрет на проведение ЧМ-2023 по натурбану в Москве

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В пресс-службе Международной федерации санного спорта (FIL) сообщили, что FIL не утвердила решение конгресса организации о проведении чемпионата мира по натурбану в Москве в 2023 году.
FIL наложила запрет на проведение ЧМ-2023 по натурбану в Москве
  • РИА Новости

«После консультации с юридическим отделом FIL определено, что заявка Федерации санного спорта России и решение конгресса FIL о проведении чемпионата мира в Москве являются нарушением решения Спортивного арбитражного суда», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIL.

Запрет на проведение мирового первенства связан с решением Спортивного арбитражного суда, который утвердил санкции в отношении российского спорта в связи с нарушением антидопинговых правил.

Ранее сообщалось, что Россия впервые примет чемпионат мира по натурбану в 2023 году.

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