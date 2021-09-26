Актёр Назаров спел песню о «Спартаке» и Дзюбе

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Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров спел песню про красно-белых и форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбу.
Актёр Назаров спел песню о «Спартаке» и Дзюбе
  • РИА Новости

«Вы надеялись гамом и визгом, что возьмёте «Спартак» на фуфу.

Чтобы снова смеялся Газизов, обнимая деньгами «Уфу».

Вам казалось, Промес уж старый, а «Спартак» безнадёжно убит.

Что хоть что-то забьёт Агаларов, как забил попрошайка «Зенит».

Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт.

К сожалению, такого пенальти вам в Европе никто не подаст», — спел Назаров в своём Instagram.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своём поле обыграл «Уфу» со счётом 2:0. Забитые мячи — на счету Эсекьеля Понсе и Квинси Промеса.

Ранее Джикия заявил, что не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.

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