Актёр Назаров спел песню о «Спартаке» и Дзюбе
- РИА Новости
«Вы надеялись гамом и визгом, что возьмёте «Спартак» на фуфу.
Чтобы снова смеялся Газизов, обнимая деньгами «Уфу».
Вам казалось, Промес уж старый, а «Спартак» безнадёжно убит.
Что хоть что-то забьёт Агаларов, как забил попрошайка «Зенит».
Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт.
К сожалению, такого пенальти вам в Европе никто не подаст», — спел Назаров в своём Instagram.
В матче девятого тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» на своём поле обыграл «Уфу» со счётом 2:0. Забитые мячи — на счету Эсекьеля Понсе и Квинси Промеса.
Ранее Джикия заявил, что не говорил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство.