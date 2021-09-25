В ФИА рассказали о решении квалификации «Формулы-1» на Гран-при России

Короткая ссылка
Гоночный директор Международной федерации автоспорта (ФИА) Майкл Маси выступил с заявлением по поводу квалификации «Формулы-1» на Гран-при России.
В ФИА рассказали о решении квалификации «Формулы-1» на Гран-при России
  • РИА Новости

«Определяющим фактором сегодня днём будет солнечный свет. Мы знаем, что закат будет около 18:15, но при таких погодных условиях, как сегодня, видимость уменьшается намного раньше. Это и будет нашей отправной точкой. Если мы не сможем провести квалификацию сегодня, то перепроектируем программу и проведём её в воскресенье утром», — сообщил Маси на сайте «Формулы-1».

Он добавил, что днём ожидаются значительные осадки.

Напомним, что из-за погодных условий в Сочи расписание Гран-при России постоянно меняется.

Уже был отменён старт гонки «Формулы-2». Под вопросом квалификация «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что приоритетом Гран-при России является проведение квалификации «Формулы-1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить