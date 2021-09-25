В ФИА рассказали о решении квалификации «Формулы-1» на Гран-при России

Гоночный директор Международной федерации автоспорта (ФИА) Майкл Маси выступил с заявлением по поводу квалификации «Формулы-1» на Гран-при России.

«Определяющим фактором сегодня днём будет солнечный свет. Мы знаем, что закат будет около 18:15, но при таких погодных условиях, как сегодня, видимость уменьшается намного раньше. Это и будет нашей отправной точкой. Если мы не сможем провести квалификацию сегодня, то перепроектируем программу и проведём её в воскресенье утром», — сообщил Маси на сайте «Формулы-1».

Он добавил, что днём ожидаются значительные осадки.

Напомним, что из-за погодных условий в Сочи расписание Гран-при России постоянно меняется.

Уже был отменён старт гонки «Формулы-2». Под вопросом квалификация «Формулы-1».

Ранее сообщалось, что приоритетом Гран-при России является проведение квалификации «Формулы-1».