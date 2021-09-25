Игнашевич станет экспертом на телевидении

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Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич станет экспертом в программе на канале «Матч Премьер».
Игнашевич станет экспертом на телевидении
  • © РИА Новости

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что Игнашевич станет их экспертом.

«Мы рады, что Сергей согласился усилить команду «Матча» — его огромный опыт игрока и тренера позволяет обращать внимание на детали — тренерские задумки и построения и яркие действия игроков на поле», — написал Тащин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что Игнашевич тщательно готовится к эфирам.

Футболист завершил карьеру в 2018 году. С 2004 по 2018 год он выступал за ЦСКА. Затем Игнашевич работал в футбольном клубе «Торпедо».

Ранее сообщалось, что сборная России выиграла Кубок Легенд по футболу.

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