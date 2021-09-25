Игнашевич станет экспертом на телевидении
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, что Игнашевич станет их экспертом.
«Мы рады, что Сергей согласился усилить команду «Матча» — его огромный опыт игрока и тренера позволяет обращать внимание на детали — тренерские задумки и построения и яркие действия игроков на поле», — написал Тащин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что Игнашевич тщательно готовится к эфирам.
Футболист завершил карьеру в 2018 году. С 2004 по 2018 год он выступал за ЦСКА. Затем Игнашевич работал в футбольном клубе «Торпедо».
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