Главный тренер «Милана» предложил ряд изменений в футбольных правилах по аналогии с баскетболом

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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли предложил нововведения в футбольные правила по аналогии с баскетболом.
Главный тренер «Милана» предложил ряд изменений в футбольных правилах по аналогии с баскетболом
  • © AP

«Если мы хотим видеть больше атакующего футбола в современной игре, то введите правило, согласно которому вы не можете возвращать мяч на свою половину после того, как вы пересекли центр поля», — цитирует Пиоли Mirror.

Также 55-летний специалист выступил за то, чтобы время в футболе останавливалось, когда мяч не находится в игре, а также поддержал введение тайм-аутов.

Все вышеперечисленные правила применяются в баскетболе.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в матче Серии А.

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