Главный тренер «Милана» предложил ряд изменений в футбольных правилах по аналогии с баскетболом
- © AP
«Если мы хотим видеть больше атакующего футбола в современной игре, то введите правило, согласно которому вы не можете возвращать мяч на свою половину после того, как вы пересекли центр поля», — цитирует Пиоли Mirror.
Также 55-летний специалист выступил за то, чтобы время в футболе останавливалось, когда мяч не находится в игре, а также поддержал введение тайм-аутов.
Все вышеперечисленные правила применяются в баскетболе.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» в матче Серии А.