Тарасова и Морозов выступят вместо Бойковой и Козловского на Finlandia Trophy

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В списке участников турнира по фигурному катанию Finlandia Trophy произошли изменения.
Тарасова и Морозов выступят вместо Бойковой и Козловского на Finlandia Trophy
  • © AP

Как сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), в соревнованиях пар россиян Александру Бойкову и Дмитрия Козловского заменят их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Помимо этого, на турнире, который состоится 6—10 октября в финском Эспоо, выступит ещё один российский дуэт — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее сообщалось, что Самарин стал победителем этапа Кубка России в Сызрани.

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