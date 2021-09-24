Тарасова и Морозов выступят вместо Бойковой и Козловского на Finlandia Trophy

В списке участников турнира по фигурному катанию Finlandia Trophy произошли изменения.

Как сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), в соревнованиях пар россиян Александру Бойкову и Дмитрия Козловского заменят их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Помимо этого, на турнире, который состоится 6—10 октября в финском Эспоо, выступит ещё один российский дуэт — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Ранее сообщалось, что Самарин стал победителем этапа Кубка России в Сызрани.