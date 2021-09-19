Червоткин выиграл золото чемпионата мира по лыжероллерам в масс-старте

Россиянин Алексей Червоткин завоевал золотую медаль чемпионата мира по лыжероллерам в масс-старте.

26-летний россиянин преодолел дистанцию 15 км за 39 минут 33,2 секунды. Второе место занял Паул Пепене (отставание 5 минут 55,3 секунды) из Румынии. Третьим к финишу пришёл итальянец Маттео Танель (+7:28,5).

Среди женщин победу в масс-старте одержала Линн Сёмскар из Швеции (46 минут 21,4 секунды). Россиянка Наталья Непряева завоевала серебро (+18,9). Ёе соотечественница Мария Истомина — бронзу (+19,3).

Соревнования проходили в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Червоткин имеет в своём активе серебряную медаль Олимпиады в Пхёнчхане 2018 года.

Ранее сообщалось, что Червоткин стал лучшим в гонке с общего старта на ЧМ по лыжероллерам.