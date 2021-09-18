Ласицкене: поняла Киркорова и Баскова, когда их разрывает толпа

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Российская легкоатлетка Мария Ласицкене рассказала, как её встречали в Кабардино-Балкарии.
Ласицкене: поняла Киркорова и Баскова, когда их разрывает толпа
  • Reuters

«Когда приехала в Кабардино-Балкарию, поняла, как чувствуют себя Филипп Киркоров и Николай Басков, когда их разрывает толпа. Меня как будто несли», — сказала Ласицкене в программе «Вечерний Ургант».

Он отметила, что её встречали как героя. В честь легкоатлетки назвали школу, в которой она начинала свой путь.

7 августа Ласицкене завоевала олимпийское золото в прыжках в высоту.

Ранее сообщалось, что Ласицкене вручили высшую госнаграду Кабардино-Балкарии.

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