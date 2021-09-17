«Авангард» обыграл «Автомобилист» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ
- РИА Новости
Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
В составе действующих обладателей Кубка Гагарина отличились Сергей Толчинский, Николай Прохоркин и Иван Телегин. У хозяев единственную шайбу забросил Брукс Мэйсек.
Таким образом, подопечные Боба Хартли прервали серию из трёх поражений в КХЛ.
В другом матче игрового дня владивостокский «Адмирал» победил череповецкую «Северсталь» (4:1).
Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Сочи» в матче КХЛ.