«Авангард» обыграл «Автомобилист» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» обыграл «Автомобилист» и прервал серию из трёх поражений в КХЛ
  • РИА Новости

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе действующих обладателей Кубка Гагарина отличились Сергей Толчинский, Николай Прохоркин и Иван Телегин. У хозяев единственную шайбу забросил Брукс Мэйсек.

Таким образом, подопечные Боба Хартли прервали серию из трёх поражений в КХЛ.

В другом матче игрового дня владивостокский «Адмирал» победил череповецкую «Северсталь» (4:1).

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Сочи» в матче КХЛ.

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