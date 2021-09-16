Умерла бывшая рекордсменка мира в беге Пономарёва

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Бывшая рекордсменка мира в беге на 400 м с барьерами и эстафете 4×400 м Маргарита Пономарёва скончалась в возрасте 58 лет.
Умерла бывшая рекордсменка мира в беге Пономарёва
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Всероссийская федерация лёгкой атлетики выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении ВФЛА.

Пономарёва является двукратной вице-чемпионкой мира в эстафете 4×400 м, а также бронзовой призёркой чемпионата мира в беге на 400 м с барьерами.

Ранее сообщалось, что Ильдар Мавлютов, тренер двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию на рапирах Инны Дериглазовой, скончался в возрасте 68 лет.

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