Спицов выиграл бронзу в первой гонке ЧМ по лыжероллерам
- РИА Новости
Золотую медаль завоевал итальянец Маттео Таннел.
Серебро — у Амунда Корсета из Норвегии.
Россияне Александр Терентьев и Алексей Червоткин заняли четвёртое и пятое места соответственно.
Напомним, что Александр Большунов пропустил гонку из-за недомогания.
Чемпионат мира по лыжероллерам пройдёт с 16 по 19 сентября.
Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Непряева выиграла серебряную медаль коньковой гонки на 10 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме.