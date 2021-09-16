Спицов выиграл бронзу в первой гонке ЧМ по лыжероллерам

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Россиянин Денис Спицов выиграл бронзовую медаль коньковой гонки на 16 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме.
Спицов выиграл бронзу в первой гонке ЧМ по лыжероллерам
  • РИА Новости

Золотую медаль завоевал итальянец Маттео Таннел.

Серебро — у Амунда Корсета из Норвегии.

Россияне Александр Терентьев и Алексей Червоткин заняли четвёртое и пятое места соответственно.

Напомним, что Александр Большунов пропустил гонку из-за недомогания.

Чемпионат мира по лыжероллерам пройдёт с 16 по 19 сентября.

Ранее сообщалось, что россиянка Наталья Непряева выиграла серебряную медаль коньковой гонки на 10 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме.

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