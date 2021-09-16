Спицов выиграл бронзу в первой гонке ЧМ по лыжероллерам

Россиянин Денис Спицов выиграл бронзовую медаль коньковой гонки на 16 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме.

РИА Новости