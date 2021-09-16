Баринов: наши команды в еврокубках выступают так, что стыдно всем
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«Я ожидаю чуда! Наши команды на международном уровне выступают так, что стыдно всем. Надо это прекращать», — цитирует Баринова «Чемпионат».
При этом актёр считает, что у «Локомотива» всё отлично с селекцией. Он надеется, что полузащитник Рифат Жемалетдинов сыграет в нападении.
«Хоть кто-то должен поднять народу настроение! Страна будет болеть не за «Локомотив», а за наших», — добавил Баринов.
16 сентября «Локомотив» сыграет в первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем». Начало — в 19:45 мск.
Ранее сообщалось, что Ральф Рангник отправил поваров «Локомотива» на курсы по диетологии в Германию.