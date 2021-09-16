Баринов: наши команды в еврокубках выступают так, что стыдно всем

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Актёр Валерий Баринов поделился ожиданиями от матча первого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между московским «Локомотивом» и «Марселем».
Баринов: наши команды в еврокубках выступают так, что стыдно всем
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Я ожидаю чуда! Наши команды на международном уровне выступают так, что стыдно всем. Надо это прекращать», — цитирует Баринова «Чемпионат».

При этом актёр считает, что у «Локомотива» всё отлично с селекцией. Он надеется, что полузащитник Рифат Жемалетдинов сыграет в нападении.

«Хоть кто-то должен поднять народу настроение! Страна будет болеть не за «Локомотив», а за наших», — добавил Баринов.

16 сентября «Локомотив» сыграет в первом туре группового этапа Лиги Европы УЕФА с «Марселем». Начало — в 19:45 мск.

Ранее сообщалось, что Ральф Рангник отправил поваров «Локомотива» на курсы по диетологии в Германию.

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