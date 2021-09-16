Motorsport: Audi и Porsche намерены создать свои команды в «Формуле-1»

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Автомобильные корпорации Audi и Porsche активно прорабатывают возможность выступлений в «Формуле-1».
Motorsport: Audi и Porsche намерены создать свои команды в «Формуле-1»
  • © Eric To/ AP

Об этом сообщает Motorsport. По информации источника,  корпорации хотели бы получить послабления в случае решения запустить собственную программу. Речь идёт как о возможности тратить больше денег, так и о праве использовать тестовые стенды на протяжении большего количества часов.

В настоящее время свои команды в «Формуле-1» имеют Mercedes, McLaren, Aston Martin, Ferrari и Alfa Romeo, а Honda является поставщиком двигателей.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» не может договориться о продлении контракта на проведение Гран-при Монако.

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