Motorsport: Audi и Porsche намерены создать свои команды в «Формуле-1»
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Об этом сообщает Motorsport. По информации источника, корпорации хотели бы получить послабления в случае решения запустить собственную программу. Речь идёт как о возможности тратить больше денег, так и о праве использовать тестовые стенды на протяжении большего количества часов.
В настоящее время свои команды в «Формуле-1» имеют Mercedes, McLaren, Aston Martin, Ferrari и Alfa Romeo, а Honda является поставщиком двигателей.
Ранее сообщалось, что «Формула-1» не может договориться о продлении контракта на проведение Гран-при Монако.