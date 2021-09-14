Алжирский дзюдоист отстранён на 10 лет за отказ от схватки с израильтянином на ОИ в Токио

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Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила алжирца Фетхи Нурина на десять лет за отказ от схватки с израильским спортсменом Тохаром Бутбулем на Олимпийских играх в Токио.
Алжирский дзюдоист отстранён на 10 лет за отказ от схватки с израильтянином на ОИ в Токио
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба IJF. Аналогичному наказанию подвергся и личный тренер Нурина — Амар Бенихлеф. 

IJF мотивировала своё решение тем, что представители Израиля со злым умыслом использовали Олимпийские игры в качестве платформы для протеста, а также политической и религиозной пропаганды, что идёт вразрез с Уставом IJF, Кодексом этики IJF и Олимпийской хартией. Дисквалификация Нурина и Бениклефа будет длится до 23 июля 2031 года.

Ранее российский дзюдоист Шевченко завоевал бронзу Паралимпиады в Токио.

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