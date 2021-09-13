Фигуристка Хромых рассказала о разговоре с Тутберидзе после контрольного проката

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Российская фигуристка Майя Хромых рассказала, о чём ей говорила тренер Этери Тутберидзе после выступления в произвольной программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

«Что не пошел сальхов, зажалась, поэтому не получилось. Сказала «Зачем падать с лутца?». У меня такой же вопрос к себе», — цитирует Хромых Sport24.

При этом она отметила, что не волновалась перед выступлением.

«Был небольшой мандраж перед выходом на лед. Я была очень спокойна. Осознанно катала программу, и публика очень тепло поддерживала», — сказала Хромых.

Хромых является бронзовой призёркой юниорского Гран-при во Франции в 2019 году, а также она занимала четвёртое место на юниорском чемпионате мира в 2020-м и становилась пятой на взрослом чемпионате России в 2021 году.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Трусова превзошла все ожидания на контрольных прокатах

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