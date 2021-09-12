Березуцкий заявил, что из-за недостатка концентрации ЦСКА не смог победить «Арсенал»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча седьмого тура чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом» (2:2).

«Это была игра после сборных. Такие матчи всегда непростые. Тяжело быть довольным результатом и игрой. Потеря концентрации очень сказалась», — цитирует Березуцкого «Чемпионат».

Березуцкий заявил, что остался не очень доволен игрой своих подопечных.

Мячи у армейцев забили Игорь Дивеев и Фёдор Чалов. За «Арсенал» отличились Евгений Марков и Иван Новосельцев.

20 сентября ЦСКА сыграет в московском дерби со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что полузащитник ЦСКА Максим Мухин пропустит следующий матч Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за перебора жёлтых карточек.