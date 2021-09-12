Президент Ла Лиги: Месси не заслужил такого ухода из «Барселоны»

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об уходе нападающего Лионеля Месси из каталонской «Барселоны».
Президент Ла Лиги: Месси не заслужил такого ухода из «Барселоны»
  • Reuters

«Возможно, уход Месси был самым болезненным, потому что я считаю его лучшим в истории. Он не заслужил такого ухода — не только из «Барселоны», но и из чемпионата», — цитирует Тебаса Sport.es.

Он также добавил, что Ла Лиге повезло, потому что в ней одновременно выступали два лучших футболиста мира.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента 5 августа 2021 года.

В «Барселоне» он провёл 520 матчей, в которых забил 474 мяча.

Ранее сообщалось, что Месси и Неймар пропустят матч с «Клермоном».

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