Фернандес из-за травмы не сможет сыграть за ЦСКА в матче с «Арсеналом»

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Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес пропустит матч седьмого тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».
Фернандес из-за травмы не сможет сыграть за ЦСКА в матче с «Арсеналом»
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба армейцев, это связано с травмой игрока, полученной в расположении сборной России.

Отмечается, что в течение ближайших дней он будет проходить курс реабилитации на базе команды в Ватутинках, а о сроках возвращения Фернандеса в общую группу красно-синих станет известно позднее.

Встреча с «Арсеналом» пройдёт 12 сентября в Туле. Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Александр Соболев пропустит матч с ЦСКА в восьмом туре Российской премьер-лиги.

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