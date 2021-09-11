Фернандес из-за травмы не сможет сыграть за ЦСКА в матче с «Арсеналом»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес пропустит матч седьмого тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».

Как сообщает пресс-служба армейцев, это связано с травмой игрока, полученной в расположении сборной России.

Отмечается, что в течение ближайших дней он будет проходить курс реабилитации на базе команды в Ватутинках, а о сроках возвращения Фернандеса в общую группу красно-синих станет известно позднее.

Встреча с «Арсеналом» пройдёт 12 сентября в Туле. Начало — в 14:00 мск.

Ранее сообщалось, что форвард «Спартака» Александр Соболев пропустит матч с ЦСКА в восьмом туре Российской премьер-лиги.