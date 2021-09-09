В Москве пройдёт чемпионат Европы по пляжному регби
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Как сообщает официальный сайт Регби России, турнир состоится с 11 по 12 сентября в Центре пляжных видов спорта на Водном стадионе.
Участие в соревнованиях примут восемь мужских и восемь женских сборных.
Напомним, что сборная России является действующим чемпионом Европы.
На чемпионате 2021 года Россия сыграет с национальными командами Грузии, Румынии и Турции.
Ранее сообщалось, что клубный чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА Арена».