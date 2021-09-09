В Москве пройдёт чемпионат Европы по пляжному регби

Чемпионат Европы по пляжному регби в третий раз в истории пройдёт в Москве.

Как сообщает официальный сайт Регби России, турнир состоится с 11 по 12 сентября в Центре пляжных видов спорта на Водном стадионе.

Участие в соревнованиях примут восемь мужских и восемь женских сборных.

Напомним, что сборная России является действующим чемпионом Европы.

На чемпионате 2021 года Россия сыграет с национальными командами Грузии, Румынии и Турции.

Ранее сообщалось, что клубный чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдёт в Москве на стадионе «ЦСКА Арена».