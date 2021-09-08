Президент Татарстана заявил о готовности Казани принять ОИ 2036 года

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Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос о том, готова ли Казань принять летние Олимпийские игры 2036 года.
Президент Татарстана заявил о готовности Казани принять ОИ 2036 года
  • © AP

«Я не вижу никаких проблем. В Казани есть спортивная и транспортная инфраструктура, мы можем принять у себя много гостей. Если будет принято такое решение руководством страны, то мы всегда готовы», — сказал Минниханов в эфире канала «Матч ТВ».

8 сентября в Казани начался международный форум «Россия — спортивная держава».

Ранее сообщалось, что президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обсудит с властями Татарстана вопрос заявки Казани на проведение ОИ 2036 года.

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