Президент Татарстана заявил о готовности Казани принять ОИ 2036 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов ответил на вопрос о том, готова ли Казань принять летние Олимпийские игры 2036 года.

«Я не вижу никаких проблем. В Казани есть спортивная и транспортная инфраструктура, мы можем принять у себя много гостей. Если будет принято такое решение руководством страны, то мы всегда готовы», — сказал Минниханов в эфире канала «Матч ТВ».

8 сентября в Казани начался международный форум «Россия — спортивная держава».

Ранее сообщалось, что президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обсудит с властями Татарстана вопрос заявки Казани на проведение ОИ 2036 года.