Президент Татарстана заявил о готовности Казани принять ОИ 2036 года
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«Я не вижу никаких проблем. В Казани есть спортивная и транспортная инфраструктура, мы можем принять у себя много гостей. Если будет принято такое решение руководством страны, то мы всегда готовы», — сказал Минниханов в эфире канала «Матч ТВ».
8 сентября в Казани начался международный форум «Россия — спортивная держава».
Ранее сообщалось, что президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обсудит с властями Татарстана вопрос заявки Казани на проведение ОИ 2036 года.