Россия с минимальным счётом обыгрывает Мальту после первого тайма отборочного матча ЧМ-2022

Сборная России по футболу лидирует после первого тайма матча группового раунда квалификации чемпионата мира — 2022 с командой Мальты.

РИА Новости

© Александр Вильф