Россия с минимальным счётом обыгрывает Мальту после первого тайма отборочного матча ЧМ-2022

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Сборная России по футболу лидирует после первого тайма матча группового раунда квалификации чемпионата мира — 2022 с командой Мальты.
Россия с минимальным счётом обыгрывает Мальту после первого тайма отборочного матча ЧМ-2022
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

После первого тайма счёт матча 1:0 в пользу российской сборной. Автором единственного гола стал Фёдор Смолов.

Матч проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».

Ранее сообщалось, что Смолов отличился за сборную России впервые с 2019 года.

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