Россия с минимальным счётом обыгрывает Мальту после первого тайма отборочного матча ЧМ-2022
Сборная России по футболу лидирует после первого тайма матча группового раунда квалификации чемпионата мира — 2022 с командой Мальты.
- РИА Новости
- © Александр Вильф
После первого тайма счёт матча 1:0 в пользу российской сборной. Автором единственного гола стал Фёдор Смолов.
Матч проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена».
Ранее сообщалось, что Смолов отличился за сборную России впервые с 2019 года.
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