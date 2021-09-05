Роглич стал победителем «Вуэльты» в третий раз подряд

Словенец Примож Роглич, представляющий команду Jumbo-Visma, стал победителем веломногодневки «Вуэльта Испании».

Словенский велогонщик одержал победу на заключительном, 21-м этапе многодневки — в индивидуальной гонке с раздельного старта на 33,8 км.

В общем зачёте Роглич более чем на четыре минуты опередил испанца Энрике Маса (Movistar). Третьим стал австралиец Джек Хэйг (Bahrain — Victorious).

Россиянин Павел Сиваков, представляющий команду INEOS Grenadiers, завершил многодневку с 35-м результатом.

Ранее россиянин Александр Власов досрочно завершил выступление на «Вуэльте».