Жемалетдинов: очень рад, что в сборной много игроков «Локомотива»

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Полузащитник сборной России по футболу Рифат Жемалетдинов высказался о победе над Кипром (2:0) в матче пятого тура отборочного раунда к чемпионату мира-2022.

«Связки всё равно не забываются. Я очень рад, что много игроков из «Локомотива». Надеюсь, что их будет ещё больше. Я очень рад за Диму Баринова, который вышел с капитанской повязкой. Думаю, он справился на все 100%, отдал всего себя и отрабатывал за других ребят. Очень рад, что он стал капитаном и так играет» — сказал Жемалетдинов в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Также полузащитник поблагодарил болельщиков сборной России, которые поддержали команду в выездном поединке.

«Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли на стадион, потому что мы играли как будто дома. А то, что кричали «Валера!» — это хороший шаг, который показывает, что они верят в главного тренера. И тоже будем продолжать работать», — добавил Жемалетдинов.

Ранее Ерохин рассказал, кому посвятил гол в ворота Кипра.

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