Назван состав сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги

Стал известен состав команды сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги.

Об этом сообщает BSRussia.com.

Состав сборной России по пляжному футболу:

Вратари: Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).

Полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Фёдоров (все — «Спартак»); Фёдор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»); Алексей Макаров, Артур Папоротный (оба — «Кристалл»); Николай Крышанов, Владимир Раскин (оба — «Дельта»).

Суперфинал Евролиги пройдёт с 9 по 12 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.

На групповом этапе Россия сыграет с Польшей, Белоруссией и Испанией.

Ранее сообщалось, что перед матчем четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными командами России и Хорватии состоялось чествование игроков и тренеров сборной России по пляжному футболу, ставших чемпионами мира.