Назван состав сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги

Короткая ссылка
Стал известен состав команды сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги.
Назван состав сборной России по пляжному футболу для участия в суперфинале Евролиги
  • РИА Новости

Об этом сообщает BSRussia.com.

Состав сборной России по пляжному футболу:

Вратари: Денис Пархоменко, Станислав Кошарный (оба — «Локомотив»).

Полевые игроки: Антон Шкарин, Андрей Котенев, Остап Фёдоров (все — «Спартак»); Фёдор Земсков, Борис Никоноров, Андрей Новиков (все — «Локомотив»); Алексей Макаров, Артур Папоротный (оба — «Кристалл»); Николай Крышанов, Владимир Раскин (оба — «Дельта»).

Суперфинал Евролиги пройдёт с 9 по 12 сентября в португальском городе Фигейра-да-Фош.

На групповом этапе Россия сыграет с Польшей, Белоруссией и Испанией.

Ранее сообщалось, что перед матчем четвёртого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между национальными командами России и Хорватии состоялось чествование игроков и тренеров сборной России по пляжному футболу, ставших чемпионами мира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить