Поздняков открыл олимпийский урок для московских школьников

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков открыл урок для учащихся нескольких московских школ.

«С большим удовольствием приветствую вас на олимпийском уроке в стенах здания Олимпийского комитета России. Это историческое место для российского спорта, ведь более 40 лет назад в нём размещался оргкомитет Олимпийских игр — 1980, проходивших в Москве. Поэтому здесь до сих пор находится сердце олимпийского движения России», — цитирует Позднякова пресс-служба ОКР.

Мероприятие проходило в режиме онлайн с возможностью подключения к трансляции всех желающих, а также в режиме офлайн.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина и олимпийский чемпион по тхэквондо Максим Храмцов примут участие в олимпийском уроке для учащихся московских школ.