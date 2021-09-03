Матыцин уверен, что Владивосток имеет все возможности для проведения ОИ

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Министр спорта России Олег Матыцин выразил уверенность, что Приморский край и Владивосток имеют все возможности для проведения Олимпийских игр.
Матыцин уверен, что Владивосток имеет все возможности для проведения ОИ
  • © Пресс-служба Минспорта России

«Олимпиада во Владивостоке — это реально. Вопрос, какая задача будет поставлена и зачем нужен проект. Эту задачу формулирует руководство региона», — цитирует Матыцина РИА Новости.

По мнению министра, вопрос в том, что останется жителям Владивостока как наследие.

«Никто не сомневается в том, что у Приморского края и Владивостока есть возможности для организации», — сказал он.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

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