Матыцин уверен, что Владивосток имеет все возможности для проведения ОИ
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«Олимпиада во Владивостоке — это реально. Вопрос, какая задача будет поставлена и зачем нужен проект. Эту задачу формулирует руководство региона», — цитирует Матыцина РИА Новости.
По мнению министра, вопрос в том, что останется жителям Владивостока как наследие.
«Никто не сомневается в том, что у Приморского края и Владивостока есть возможности для организации», — сказал он.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.