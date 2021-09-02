Лахтер назвал ситуацию с возвращением игроков «Зенита» спортивной дискриминацией

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Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением об обращении руководства петербургского «Зенита» к представителям сборной Бразилии по футболу с просьбой вернуть в расположение команды Клаудиньо и Малкома.
Лахтер назвал ситуацию с возвращением игроков «Зенита» спортивной дискриминацией
  • РИА Новости

«Сложилась странная ситуация, которую ещё недавно сложно было представить, связанная с пандемией и регулированием в Англии въезда из стран «красной зоны», в которых оказались три игрока «Зенита». Если они будут находиться в карантине меньше срока, то их могут просто не пустить, хотя они являются ведущими игроками. «Зенит» просто будет ослаблен в таком случае. Очевидно, что есть спортивная дискриминация, поэтому клуб воспользовался правом преждевременного возврата, чтобы игроки успели вернуться в расположение и получить возможность поехать в Англию. «Зенит» пытается урегулировать данную ситуацию с ФИФА и УЕФА, дебаты идут, насколько я знаю. Можно ожидать разного развития событий. Схожих ситуаций в истории мы пока не наблюдали. Очевидно, что на примере ситуации с «Зенитом» будет создан прецедент, на который будут опираться в дальнейшей практике», — сказал Лахтер в интервью RT.

Ранее сообщалось, что «Зенит» попросил вернуть Клаудиньо и Малкома из сборной Бразилии в клуб.

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