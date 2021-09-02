Хоркина поддержала идею проведения летних ОИ-2036 во Владивостоке

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала новость о том, что Владивосток намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
Хоркина поддержала идею проведения летних ОИ-2036 во Владивостоке
  • Reuters

«Министр иностранных дел уже допустил возможность проведения Олимпийских игр 2036 года, но в Петербурге либо Казани. Теперь мэр Владивостока подключился. Вообще, меня очень радует инициатива, что Россия хочет и может провести летнюю Олимпиаду. С 1980 года у нас её не было! Я всячески поддерживаю и заявления Лаврова и Шестакова», — цитирует Хоркину «Спорт-Экспресс».

По её мнению, вне зависимости от проведения Олимпийских игр, во Владивостоке обязательно нужен дворец спортивной и художественной гимнастики.

«Владивосток — крайне важный регион, в котором такой дворец поможет развитию нашего вида спорта», — сказала она.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение летних ОИ 2036 года.

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