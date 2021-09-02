Фетисов высказался о возможном проведении летних ОИ-2036 во Владивостоке

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что Владивосток намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«У нас есть хороший пример — это Сочи! Когда не было ничего, но хорошая грамотная работа тех, кто отвечал за это (и моя в том числе), позволила городу провести лучшие зимние Олимпийские игры», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, лучше России никто не проводит крупные международные турниры и форумы.

«Идея интересная. Да и Сочи может рассказать, как это сделать. В добрый путь!» — сказал он.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение летних ОИ в 2036 году.