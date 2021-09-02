Фетисов высказался о возможном проведении летних ОИ-2036 во Владивостоке

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы России Вячеслав Фетисов прокомментировал новость о том, что Владивосток намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
Фетисов высказался о возможном проведении летних ОИ-2036 во Владивостоке
  • Reuters

«У нас есть хороший пример — это Сочи! Когда не было ничего, но хорошая грамотная работа тех, кто отвечал за это (и моя в том числе), позволила городу провести лучшие зимние Олимпийские игры», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, лучше России никто не проводит крупные международные турниры и форумы.

«Идея интересная. Да и Сочи может рассказать, как это сделать. В добрый путь!» — сказал он.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение летних ОИ в 2036 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить