В Госдуме оценили возможность проведения летних ОИ 2036 года во Владивостоке

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что Владивосток намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.

«Потенциал Дальнего Востока огромен. Здесь легко могут состояться и летние, и зимние Олимпийские игры. Аэропорты готовы, гостиничная сеть развивается», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, опыт проведения такого крупного мероприятия, как Дальневосточный форум, позволяет верить, что во Владивостоке могут проводить соревнования высочайшего уровня.

«Сочи — наглядный пример того, что любое крупное соревнование — мощнейший толчок для развития всего региона. Если такая инициатива выдвинута, её обязательно надо поддерживать», — сказал Свищёв.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение летних ОИ в 2036 года.