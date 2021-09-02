В Госдуме оценили возможность проведения летних ОИ 2036 года во Владивостоке
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«Потенциал Дальнего Востока огромен. Здесь легко могут состояться и летние, и зимние Олимпийские игры. Аэропорты готовы, гостиничная сеть развивается», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».
По мнению депутата, опыт проведения такого крупного мероприятия, как Дальневосточный форум, позволяет верить, что во Владивостоке могут проводить соревнования высочайшего уровня.
«Сочи — наглядный пример того, что любое крупное соревнование — мощнейший толчок для развития всего региона. Если такая инициатива выдвинута, её обязательно надо поддерживать», — сказал Свищёв.
Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение летних ОИ в 2036 года.