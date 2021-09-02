В Госдуме оценили возможность проведения летних ОИ 2036 года во Владивостоке

Короткая ссылка
Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о том, что Владивосток намерен подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2036 года.
В Госдуме оценили возможность проведения летних ОИ 2036 года во Владивостоке
  • Reuters

«Потенциал Дальнего Востока огромен. Здесь легко могут состояться и летние, и зимние Олимпийские игры. Аэропорты готовы, гостиничная сеть развивается», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По мнению депутата, опыт проведения такого крупного мероприятия, как Дальневосточный форум, позволяет верить, что во Владивостоке могут проводить соревнования высочайшего уровня.

«Сочи — наглядный пример того, что любое крупное соревнование — мощнейший толчок для развития всего региона. Если такая инициатива выдвинута, её обязательно надо поддерживать», — сказал Свищёв.

Ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение летних ОИ в 2036 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить