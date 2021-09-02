BBC: руководство Футбольной ассоциации Исландии подало в отставку из-за дела о сексуальных домогательствах

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Руководство Футбольной ассоциации Исландии (KSÍ) в полном составе подало в отставку, причиной стали обвинения в адрес одного из игроков в сексуальных домогательствах.
BBC: руководство Футбольной ассоциации Исландии подало в отставку из-за дела о сексуальных домогательствах
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Как сообщает BBC, в 2017 году одного из игроков национальной команды Исландии обвинила в сексуальных домогательствах некая Торхильдур Гида Арнарсдоттир. По словам девушки, футболист приставал к ней в одном из ночных клубов Рейкьявика. 

Имя фигуранта данного дела не сообщается. Тем не менее в понедельник, 30 августа, из шведского «Гётеборга» был отчислен один из игроков из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Примечательно, что на данный момент клуб представляет исландец Колбейн Сигторссон.

Впоследствии у KSÍ затребовали объяснений по данной ситуации, но в организации ответили, что не получали жалоб по этому вопросу. Однако после огласки дела руководство извинилось за свой предыдущий комментарий и подало в отставку.

Ранее сообщалось, что защитник клуба Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, который обвинён в четырёх изнасилованиях, арестован до 10 сентября.

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