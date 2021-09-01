Президент ВФВ — о женской сборной: у нас молодая команда с хорошим будущим

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, когда женская сборная России начнёт показывать результат.

«Всё-таки всем надо чуть-чуть потерпеть. У нас новая молодая команда с хорошим будущим», — цитирует Шевченко РИА Новости.

По словам Шевченко, руководство ВФВ предполагало, что российские волейболистки из-за отсутствия опыта могут не выдержать давления в решающих матчах чемпионата Европы — 2021.

Глава ВФВ рассказал, что именно так и произошло в четвертьфинале турнира, когда команда Серджио Бузато уступила сборной Италии с разгромным счётом — 0:3.

Стоит упомянуть, что большинство основных игроков сборной не принимали участия в европейском первенстве. Все они были привлечены для участия в Олимпиаде в Токио.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки не смогли пробиться в полуфинал ЧЕ.