Президент ВФВ — о женской сборной: у нас молодая команда с хорошим будущим
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«Всё-таки всем надо чуть-чуть потерпеть. У нас новая молодая команда с хорошим будущим», — цитирует Шевченко РИА Новости.
По словам Шевченко, руководство ВФВ предполагало, что российские волейболистки из-за отсутствия опыта могут не выдержать давления в решающих матчах чемпионата Европы — 2021.
Глава ВФВ рассказал, что именно так и произошло в четвертьфинале турнира, когда команда Серджио Бузато уступила сборной Италии с разгромным счётом — 0:3.
Стоит упомянуть, что большинство основных игроков сборной не принимали участия в европейском первенстве. Все они были привлечены для участия в Олимпиаде в Токио.
Ранее сообщалось, что российские волейболистки не смогли пробиться в полуфинал ЧЕ.