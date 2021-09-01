Президент ВФВ — о женской сборной: у нас молодая команда с хорошим будущим

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко рассказал, когда женская сборная России начнёт показывать результат.
Президент ВФВ — о женской сборной: у нас молодая команда с хорошим будущим
  • © РИА Новости

«Всё-таки всем надо чуть-чуть потерпеть. У нас новая молодая команда с хорошим будущим», — цитирует Шевченко РИА Новости.

По словам Шевченко, руководство ВФВ предполагало, что российские волейболистки из-за отсутствия опыта могут не выдержать давления в решающих матчах чемпионата Европы — 2021.

Глава ВФВ рассказал, что именно так и произошло в четвертьфинале турнира, когда команда Серджио Бузато уступила сборной Италии с разгромным счётом — 0:3.

Стоит упомянуть, что большинство основных игроков сборной не принимали участия в европейском первенстве. Все они были привлечены для участия в Олимпиаде в Токио.

Ранее сообщалось, что российские волейболистки не смогли пробиться в полуфинал ЧЕ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить