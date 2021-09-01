Россиянка Павлова завоевала золото Паралимпиады в плавании

Российская пловчиха Мария Павлова выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 м брассом в классе SB7.

Павлова преодолела дистанцию за 1 минуту 31,44 секунды, опередив американку Джессику Лонг и австралийку Тиффани Томас-Кейн, которые заняли второе и третье места.

Для Павловой эта медаль стала второй на Играх в Токио после бронзы на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Павлова является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года по плаванию свободным стилем, а также имеет в своём послужном списке 11 медалей различного достоинства первенства Европы, две из которых — золотые.

Ранее сообщалось, что российский бегун Андрей Вдовин одержал победу на дистанции 400 м в классе Т37 на Паралимпийских играх в Токио.