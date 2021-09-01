Россиянка Павлова завоевала золото Паралимпиады в плавании

Короткая ссылка
Российская пловчиха Мария Павлова выиграла золотую медаль Паралимпийских игр в Токио на дистанции 100 м брассом в классе SB7.
Россиянка Павлова завоевала золото Паралимпиады в плавании
  • Reuters

Павлова преодолела дистанцию за 1 минуту 31,44 секунды, опередив американку Джессику Лонг и австралийку Тиффани Томас-Кейн, которые заняли второе и третье места. 

Для Павловой эта медаль стала второй на Играх в Токио после бронзы на дистанции 200 м комплексным плаванием.

Павлова является бронзовой медалисткой чемпионата мира 2019 года по плаванию свободным стилем, а также имеет в своём послужном списке 11 медалей различного достоинства первенства Европы, две из которых — золотые.

Ранее сообщалось, что российский бегун Андрей Вдовин одержал победу на дистанции 400 м в классе Т37 на Паралимпийских играх в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить