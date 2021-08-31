Россиянин Швецов завоевал серебро Паралимпиады в беге

Российский легкоатлет Евгений Швецов завоевал серебряную медаль летних Паралимпийских игр в Токио.

В финальном забеге на дистанции 400 м среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата россиянин показал результат 53,60 секунды.

Золотую медаль выиграл Джеймс Тёрнер из Австралии с результатом 52,80 секунды.

Бронза — у новозеландца Уильяма Стедмэна (54,75).

Таким образом, Швецов принёс сборной России 12-ю серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио.

На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 22 золотыми, 12 серебряными и 35 бронзовыми медалями.

Ранее сообщалось, что российский тяжелоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль летней Паралимпиады.