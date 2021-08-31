Россиянин Швецов завоевал серебро Паралимпиады в беге

Короткая ссылка
Российский легкоатлет Евгений Швецов завоевал серебряную медаль летних Паралимпийских игр в Токио.
Россиянин Швецов завоевал серебро Паралимпиады в беге
  • © РИА Новости / Илья Питалев

В финальном забеге на дистанции 400 м среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата россиянин показал результат 53,60 секунды.

Золотую медаль выиграл Джеймс Тёрнер из Австралии с результатом 52,80 секунды.

Бронза — у новозеландца Уильяма Стедмэна (54,75).

Таким образом, Швецов принёс сборной России 12-ю серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио.

На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 22 золотыми, 12 серебряными и 35 бронзовыми медалями.

Ранее сообщалось, что российский тяжелоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль летней Паралимпиады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить