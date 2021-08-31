Россиянин Швецов завоевал серебро Паралимпиады в беге
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В финальном забеге на дистанции 400 м среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата россиянин показал результат 53,60 секунды.
Золотую медаль выиграл Джеймс Тёрнер из Австралии с результатом 52,80 секунды.
Бронза — у новозеландца Уильяма Стедмэна (54,75).
Таким образом, Швецов принёс сборной России 12-ю серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио.
На данный момент российская сборная расположилась на третьем месте медального зачёта с 22 золотыми, 12 серебряными и 35 бронзовыми медалями.
Ранее сообщалось, что российский тяжелоатлет Владимир Свиридов завоевал золотую медаль летней Паралимпиады.