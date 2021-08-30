Тарпищев назвал трёх главных фаворитов US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал фаворитов предстоящего US Open 2021.

«Джокович первый, несомненно. Новак готовится к этому турниру. Если он возьмёт все четыре турнира в один год, это сразу поставит его на первое место среди всех в истории. Зверев — второй, Александр на второй позиции. Также на ходу Циципас. Вот эта тройка является фаворитами, они выделяются», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

US Open пройдёт с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке.

33-летний Джокович может войти в историю, став первым теннисистом, выигравшим четыре турнира Большого шлема за один сезон.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев опустился на 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.