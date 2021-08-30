Тарпищев назвал трёх главных фаворитов US Open
- РИА Новости
«Джокович первый, несомненно. Новак готовится к этому турниру. Если он возьмёт все четыре турнира в один год, это сразу поставит его на первое место среди всех в истории. Зверев — второй, Александр на второй позиции. Также на ходу Циципас. Вот эта тройка является фаворитами, они выделяются», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».
US Open пройдёт с 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке.
33-летний Джокович может войти в историю, став первым теннисистом, выигравшим четыре турнира Большого шлема за один сезон.
Ранее сообщалось, что Аслан Карацев опустился на 25-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.