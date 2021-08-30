Логинов рассказал об общительности норвежских биатлонистов

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал об отношениях с иностранными биатлонистами.
Логинов рассказал об общительности норвежских биатлонистов
  • Reuters

«Вполне общительные норвежцы. Честно говорю, они действительно общительные. У меня отличные отношения с Ветле Кристиансеном, мы иногда переписываемся. Отношения с английским чуть хуже, чем с Кристиансеном. Но для того, чтобы понимать его, мне хватало моего английского», — цитирует Логинова его фан-страница в Instagram.

Он также отметил, что тепло общается с коллегами из Италии и Болгарии.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Ярослав Костюков завоевал бронзу в пасьюте на чемпионате мира по летнему биатлону.

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