Логинов рассказал об общительности норвежских биатлонистов

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал об отношениях с иностранными биатлонистами.

«Вполне общительные норвежцы. Честно говорю, они действительно общительные. У меня отличные отношения с Ветле Кристиансеном, мы иногда переписываемся. Отношения с английским чуть хуже, чем с Кристиансеном. Но для того, чтобы понимать его, мне хватало моего английского», — цитирует Логинова его фан-страница в Instagram.

Он также отметил, что тепло общается с коллегами из Италии и Болгарии.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Ярослав Костюков завоевал бронзу в пасьюте на чемпионате мира по летнему биатлону.