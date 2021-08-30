Бобарико: у нас в России очень много перспективных молодых хоккеисток

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Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико оценил выступление национальной команды на женском чемпионате мира 2021 года.
Бобарико: у нас в России очень много перспективных молодых хоккеисток
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«Довольны ли игрой молодых игроков? Да, и игрой, и прогрессом молодых хоккеисток очень довольны. У нас в России есть ещё очень много перспективных молодых игроков, которые будут подключаться в национальную сборную. Все показывают неплохой хоккей для их возраста. Они будут с каждой игрой, с каждым таким турниром прогрессировать», — передает слова Бобарико официальный сайт ЖХЛ.

Он также добавил, что российским хоккеистками надо чаще встречаться с североамериканскими сборными, так как тогда они будут быстрее развиваться.

Сборная России одержала победу над Германией в утешительном турнире, в котором принимают участие команды, вылетевшие в четвертьфинале. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Японией в матче за пятое место ЖЧМ по хоккею.

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