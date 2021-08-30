Бобарико: у нас в России очень много перспективных молодых хоккеисток

Главный тренер женской сборной России по хоккею Евгений Бобарико оценил выступление национальной команды на женском чемпионате мира 2021 года.

«Довольны ли игрой молодых игроков? Да, и игрой, и прогрессом молодых хоккеисток очень довольны. У нас в России есть ещё очень много перспективных молодых игроков, которые будут подключаться в национальную сборную. Все показывают неплохой хоккей для их возраста. Они будут с каждой игрой, с каждым таким турниром прогрессировать», — передает слова Бобарико официальный сайт ЖХЛ.

Он также добавил, что российским хоккеистками надо чаще встречаться с североамериканскими сборными, так как тогда они будут быстрее развиваться.

Сборная России одержала победу над Германией в утешительном турнире, в котором принимают участие команды, вылетевшие в четвертьфинале. Встреча завершилась со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет с Японией в матче за пятое место ЖЧМ по хоккею.