Сульшер заявил, что планирует использовать Роналду в качестве центрфорварда
«Мы подписывали Криштиану Роналду не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных. Он сделает нас лучше. На какой позиции я его вижу? Криштиану развивался как футболист, играл справа, слева, но я его больше вижу на позиции центрального нападающего. Мы можем играть с двумя-тремя нападающими, но я хочу, чтобы он был в штрафной и забивал мячи», — сказал Сульшер после матча.
36-летний Роналду перешёл в МЮ из туринского «Ювентуса».
Ранее сообщалось, что мяч Гринвуда помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Вулверхэмптон» в матче АПЛ.