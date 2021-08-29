Сульшер заявил, что планирует использовать Роналду в качестве центрфорварда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер после победы над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего тура Английской премьер-лиги (АПЛ) рассказал, на какой позиции планирует задействовать новичка команды Криштиану Роналду.

«Мы подписывали Криштиану Роналду не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных. Он сделает нас лучше. На какой позиции я его вижу? Криштиану развивался как футболист, играл справа, слева, но я его больше вижу на позиции центрального нападающего. Мы можем играть с двумя-тремя нападающими, но я хочу, чтобы он был в штрафной и забивал мячи», — сказал Сульшер после матча.

36-летний Роналду перешёл в МЮ из туринского «Ювентуса».

Ранее сообщалось, что мяч Гринвуда помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Вулверхэмптон» в матче АПЛ.