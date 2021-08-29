Путин поздравил Черняева с золотом Паралимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил российского пловца Дмитрия Черняева с завоеванием золотой медали летних Паралимпийских игр в Токио.

Путин отметил, что золотая медаль Черняева — это воплощение силы воли и результат усердного труда.

«Уважаемый Дмитрий Геннадьевич! Поздравляю Вас с отличным выступлением на XVI летних Паралимпийских играх в Токио. Вы упорно шли к этой победе и доказали, что являетесь одним из признанных лидеров мирового паралимпизма», — цитирует президента сайт Кремля.

Он также пожелал пловцу новых достижений в спорте и жизни.

В финальном заплыве на дистанции 100 м брассом в классе SB4 россиянин показал время 1 мин 31,96 с, установив новый мировой рекорд.

Ранее сообщалось, что россиянка Крившина завоевала серебро Паралимпиады в плавании.