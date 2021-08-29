Российский пловец Даниленко выиграл бронзу Паралимпиады в Токио

Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.

В финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем в классе S2 россиянин показал время 4 минуты 15,95 секунды.

Золотую медаль выиграл Габриэл Жералдо дос Сантос Араужо из Бразилии с результатом 4 минуты 6,52 секунды.

Серебро — у чилийца Альберто Абарсы (+7,65 секунды).

Таким образом, Даниленко принёс сборной России 48-ю медаль Паралимпийских игр в Токио.

Ранее сообщалось, что российский пловец Черняев с мировым рекордом завоевал золото Паралимпиады в Токио.