Российский пловец Даниленко выиграл бронзу Паралимпиады в Токио

Короткая ссылка
Российский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль летних Паралимпийских игр в Токио.
Российский пловец Даниленко выиграл бронзу Паралимпиады в Токио
  • Reuters

В финальном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем в классе S2 россиянин показал время 4 минуты 15,95 секунды.

Золотую медаль выиграл Габриэл Жералдо дос Сантос Араужо из Бразилии с результатом 4 минуты 6,52 секунды.

Серебро — у чилийца Альберто Абарсы (+7,65 секунды).

Таким образом, Даниленко принёс сборной России 48-ю медаль Паралимпийских игр в Токио.

Ранее сообщалось, что российский пловец Черняев с мировым рекордом завоевал золото Паралимпиады в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить