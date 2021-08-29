Две российские сборные улетели из Приморья на Паралимпиаду в Токио

Сборные России по гребле на байдарках и каноэ и по паратхэквондо вылетели из Владивостока на летние Паралимпийские игры в Токио.

«29 августа в Токио отправились сборные России по гребле на байдарках и каноэ в составе одного атлета и по паратхэквондо в составе восьми атлетов. Самолет с российскими спортсменами вылетел из Владивостока в Токио в 04:55 по московскому времени», — сообщил РИА «Новости» представитель краевого Министерства физкультуры и спорта.

На данный момент сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте Паралимпийских игр в Токио, имея в своём активе 41 медаль: 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. На первой позиции — Китай, на второй строчке — Великобритания.

Паралимпиада в Токио завершатся 5 сентября.

Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде у двух спортсменов выявили коронавирус.