Россиянин Гнездилов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра, установив мировой рекорд

Россиянин Денис Гнездилов завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см.

В финальных соревнованиях Гнездилов в первой попытке показал результат 11,02 метра, а во второй 1,16 метра.

Таким образом, россиянин установил мировой рекорд.

На данный момент сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте Паралимпийских игр в Токио, имея в своём активе 41 медаль: 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. На первой позиции — Китай, на второй строчке — Великобритания.

Паралимпиада в Токио завершатся 5 сентября.

Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде у двух спортсменов выявили коронавирус.