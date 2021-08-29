Россиянин Гнездилов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра, установив мировой рекорд

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Россиянин Денис Гнездилов завоевал золотую медаль летних Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра среди спортсменов ростом не более 130 см.
Россиянин Гнездилов завоевал золото Паралимпиады в толкании ядра, установив мировой рекорд
  • Reuters

В финальных соревнованиях Гнездилов в первой попытке показал результат 11,02 метра, а во второй 1,16 метра.

Таким образом, россиянин установил мировой рекорд.

На данный момент сборная России располагается на третьем месте в медальном зачёте Паралимпийских игр в Токио, имея в своём активе 41 медаль: 14 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. На первой позиции — Китай, на второй строчке — Великобритания.

Паралимпиада в Токио завершатся 5 сентября.

Ранее сообщалось, что на Паралимпиаде у двух спортсменов выявили коронавирус.

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