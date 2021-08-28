Президент «Лиона» назвал Азмуна одной из главных трансферных целей клуба

Короткая ссылка
Президент французского футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Оляс прокомментировал интерес к нападающему петербургского «Зенита» Сердару Азмуну.
Президент «Лиона» назвал Азмуна одной из главных трансферных целей клуба
  • РИА Новости

«Азмун — одна из главных целей «Лиона». Но этот трансфер очень сложен, поэтому у нас есть ещё один или два других варианта, которые мы прорабатываем», — цитирует Оляса Foot01.

Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 26-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 29 матчей, забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что мяч Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в шестом туре РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить