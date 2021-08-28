Президент «Лиона» назвал Азмуна одной из главных трансферных целей клуба

Президент французского футбольного клуба «Лион» Жан-Мишель Оляс прокомментировал интерес к нападающему петербургского «Зенита» Сердару Азмуну.

«Азмун — одна из главных целей «Лиона». Но этот трансфер очень сложен, поэтому у нас есть ещё один или два других варианта, которые мы прорабатываем», — цитирует Оляса Foot01.

Контракт Азмуна с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона. 26-летний игрок выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. В прошлом сезоне он провёл за команду 29 матчей, забил 19 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что мяч Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в шестом туре РПЛ.